Bakan Koca: 'Türkiye geneli 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı'

Kabine toplantısında alınan son dakika karalarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan peş peşe yeni dönem ve önümüzdeki süreçle ilgili yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ve okulların kapanmasına dair açıklamalar geldi. İçişleri Bakanlığı Genelgesinde de yer alan okullardaki yüz yüze eğitime ara verilerek yeniden kapatılma ve uzaktan eğitime geçişle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) bir genelge yayınladı ve 81 ile gönderdi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları