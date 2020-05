Bakan Koca Türkiye'de ikinci dalga yaşanacak mı? sorusunu cevapladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga yaşanacak mı?' sorusuna cevap verdi. Koca, yeni bir dalga beklemediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN TÜRK Muhabiri Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.



Önemli açıklamalarda bulunan Bakan, "Koronavirüs dünyada bitmedikçe Türkiye'de sıfırlama olmaz. Yeni bir dalga beklemiyorum. Herkes birbirini uyarmalı, kurallara uyalım" dedi.



Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Acil durum hastanesi konsepti gerekliydi. Sağlık ordumuzla başarıyı sağladık. Vatandaşımız salgında katılımla gereğini yapmalı



2.dönem kontrollü sosyal hayat adını verdik. Şu dönem 3 şeyi ihmal etmememiz gerekiyor.



Maskeyi asla ihmal etmeyelim. Sosyal mesafe önemli. El hijyenini de ihmal etmeyen bir sürece girmiş olduk.



Salgın Avrupa'da en geç Türkiye'ye geldi. 6 haftalık sürede ilk dönem tamamlandı.



Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'yi geçmedi. Herkes birbirini uyarmalı. Kurallara uyulmalı. Yeni bir dalga beklemiyorum, kurallara uyalım.



Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye'de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke. Birçok noktada testler yapmak noktasında yapılması gerekenleri uyarmak noktasında bakanlık olarak çok hassas davranıyoruz.



İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 370 bin kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 6 milyon 63 bin 588 oldu.



İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 797'ye, toplam vaka sayısı 151 bin 466'ya yükseldi.



Rusya’da son 24 saatte 9 bin 268 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 405 bin 843’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 138 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 4 bin 693’e ulaştığını açıkladı.



Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 275 artışla 183 bin 294’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 6 kişi artarak 8 bin 600'e ulaştı.



Brezilya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı son 24 saatte 956 artarak 28 bin 834'e, vaka sayısı ise 33 bin 234 artışla 498 bin 440'a ulaştı.



Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 364 kişi hayatını kaybetti.

