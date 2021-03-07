Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları

2021 okul yardım parası nasıl alınır öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2021 yılında da maddi durumu kötü olan öğrenciler için okul yardım parası desteği sunuluyor. Yardım parasını almak için ise belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. İşte detaylar..