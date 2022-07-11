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Bakan Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imamla ilgili ilk kez konuştu: Hemen açığa alınmalı

Konya'da bir camide görevli imamın, grev kararı alan sağlık çalışanlarını hedef gösteren sözleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Hakkında soruşturma açılan imamla ilgili ilk kez konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Olayı duyar duymaz hemen Diyanet İşleri Başkanı'nı aradım. Hemen bir müfettiş görevlendireceğini ve Konya'ya yollayacağını söyledi. Ardından Konya Valisi'ne aradım. O da içeriden bir soruşturma açtırdığını söyledi. Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir" dedi.

Bakan Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imamla ilgili ilk kez konuştu: Hemen açığa alınmalı
Kamusaati
Kamusaati
11 Temmuz 2022 Pazartesi 17:14

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, kan donduran cinayet sonrası Türk Tabipleri Birliği ülke genelinde 2 günlük grev kararı almıştı.

 

Sağlık çalışanlarının başlattığı greve bazı kesimlerden eleştiriler yükselirken, Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın Cuma hutbesinde sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan sağlıkçıları hedef gösteren imam, bu tip girişimlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savunmuştu.

İmam skandal ifadelerinde "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetleri... Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen gittin grev sırasında hastaneden boş döndün, oğluna iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki git grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

İnfial yaratan sözleri sonrası hakkında soruşturma açılan imamla ilgili ilk kez konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın yönelttiği soruya "Olayı duyar duymaz hemen Diyanet İşleri Başkanı'nı aradım. Hac'da, Arafat'da idi. Buna rağmen aradım. Gün içinde iki kez aradım üstelik. Hemen bir müfettiş görevlendireceğini ve Konya'ya yollayacağını söyledi. Ardından Konya Valisi'ni aradım. O da içeriden bir soruşturma açtırdığını söyledi. Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir. Savcılığa Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz" yanıtını verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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