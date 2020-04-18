Bakan Koca Filyasyonun Önemini  Hakkında Bakın Neler Dedi

Sokağa çıkma yasağı öncesi yapılan Bilim Kurulu toplantısı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında şu açıklamalarda yaptı.

17 Nisan itarihi itibariyle o sayı 1.769'i bulurken Bakan Koca, "Evde kalmaya mecbur olmanın zorluğunu gerçekten çok iyi biliyoruz. Ancak bunun neticesini de görüyor ve buna devam edilmesi gerektiğini bilmekteyiz ve milletimizden tüm ciddiyet ile bu durumun sürmesini takip edilmesini talep ediyoruz." dedi.

VAKALARIN NASIL ŞEMA İLE İZAH ETTİ

Bakan Koca, filyasyonun Gerekliliğin ve önemine değinerek şunları dedi :

"Vakaların temas zincirlerinin tek tek bulunarak gözetim altına aldığımızdan bahsettim. Birinci basamak sağlık hizmetinin ne denli etkili olduğu bir kez daha görüldü. Salgın hastalıklarda ilk amaç, hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Hekim olarak yayılmanın önünü kesmezseniz sadece tedavi ile sonuç alamazsınız. Filyasyon çalışmaları, ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Sizlere ilk vakamızdan hastalığın bulaştığı kişileri gösteren bir şema göstermiştim. İşte bu şema, her vakamız için tek tek çalıştığımız filyasyon çalışmasının bir örneğidir. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişiye ulaştı.

Özellikle temaslılara ulaşma oranı, süreleri yakından takip etmekte. Filyasyon başarımızı sayısal olarak idrak ediyor , merkezden açık olan yerleri anlaşılır hale getiriyoruz ve bu şekilde karar veryor harekete geçiyoruz. Sahada ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri, diş hekimlerimiz, diğer sağlık personelimiz enfekte vakalara ulaşıp tesbit sayısının kolaylaştırıp, denetim altında bulundurarak hastanemizin yükünü en aza indiriyor ."