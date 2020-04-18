Bakan Koca Filyasyonun Önemini Hakkında Bakın Neler Dedi

Bakan Koca Filyasyonun Önemini Hakkında Bakın Neler Dedi, Koronanın çogalması anlamında önemli şekilde mani olan filyasyon çalışmaları konusunda Bakan Koca, şu şekilde bilgi paylaştı, Korona virüs nasıl bulaşıyor, Bılaşma hızı neden çok yüksek, Koronavirüs te Filyasyonun önemi ve korona virüs bulaşma aşamaları şeması Detaylar haberde..

Bakan Koca Filyasyonun Önemini Hakkında Bakın Neler Dedi
18 Nisan 2020 Cumartesi 17:48

Bakan Koca Filyasyonun Önemini  Hakkında Bakın Neler Dedi

Bakan Koca Filyasyonun Önemini  Hakkında Bakın Neler Dedi, Koronanın çogalması anlamında önemli şekilde mani olan filyasyon çalışmaları konusunda Bakan Koca, şu şekilde bilgi paylaştı, Korona virüs nasıl bulaşıyor, Bılaşma hızı neden çok yüksek, Koronavirüs te Filyasyonun önemi ve korona virüs bulaşma aşamaları şeması Detaylar haberde..

Bakan Koca filyasyonun önemini anlattı

Sokağa çıkma yasağı öncesi yapılan Bilim Kurulu toplantısı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında  şu açıklamalarda  yaptı.

17 Nisan itarihi itibariyle o sayı 1.769'i bulurken Bakan Koca, "Evde kalmaya mecbur olmanın zorluğunu gerçekten çok iyi biliyoruz. Ancak bunun neticesini de görüyor ve buna devam edilmesi gerektiğini bilmekteyiz ve milletimizden tüm ciddiyet ile bu durumun sürmesini takip edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Bakan Koca filyasyonun önemini anlattı

VAKALARIN NASIL ŞEMA İLE İZAH ETTİ

Bakan Koca, filyasyonun Gerekliliğin ve önemine değinerek şunları dedi :

"Vakaların temas zincirlerinin tek tek bulunarak gözetim altına aldığımızdan bahsettim. Birinci basamak sağlık hizmetinin ne denli etkili olduğu bir kez daha görüldü. Salgın hastalıklarda ilk amaç, hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Hekim olarak yayılmanın önünü kesmezseniz sadece tedavi ile sonuç alamazsınız. Filyasyon çalışmaları, ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Sizlere ilk vakamızdan hastalığın bulaştığı kişileri gösteren bir şema göstermiştim. İşte bu şema, her vakamız için tek tek çalıştığımız filyasyon çalışmasının bir örneğidir. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişiye ulaştı.

Bakan Koca filyasyonun önemini anlattı

Özellikle temaslılara ulaşma oranı, süreleri yakından takip etmekte. Filyasyon başarımızı sayısal olarak idrak ediyor , merkezden açık olan yerleri anlaşılır hale getiriyoruz ve bu şekilde karar veryor harekete geçiyoruz. Sahada ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri, diş hekimlerimiz, diğer sağlık personelimiz enfekte vakalara ulaşıp tesbit sayısının kolaylaştırıp, denetim altında bulundurarak  hastanemizin yükünü en aza indiriyor ."

 

Bakan Koca filyasyonun önemini anlattı

Bakan Koca filyasyonun önemini anlattı

Bakan Koca filyasyonun önemini anlattı

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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