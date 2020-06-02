Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6 - 7 Haziran Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmeyeceğini belirterek, ''Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz'' dedi.
Twitter'daki hesabından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, ''Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz.
Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır'' dedi.
Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6 - 7 Haziran Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunada bir anlamda yaptığı açıklama ile cevap veren Koca, Sokağa çıkmak yasağının kalkması diye başlayan açıklaması sebebiyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmaması bekleniyor...
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