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Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret
23 Eylül 2020 Çarşamba 00:34

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız” ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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