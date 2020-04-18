Bakan Koca'dan Erken Tedavi İçin Çağrı

Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından basının karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni verileri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artış hızının azaldığını, salgının durağanlaşabileceğini belirtirken Türkiye'de hastalığın erkenden tedavi edilebileceğini söyledi.

"BİZ İSPANYA - AMERİKA DEĞİLİZ"

Bir Zamanlar Muhtaç olan Diğer ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre çok çok geride olan ülkemizde artık bu sözleri duymak bizlere gurur veriyor güven veriyor dünyada 1 numaralı sağlık sistemine sahibiz tedavilerin ücretsiz olduğu insan gibi müdahale edilen bir ülkedeyiz. Türkiye'nin tedavide diğer ülkeler kıyasla daha iyi olduğunu belirten Bakan Koca, erken tedavi için de çağrıda bulundu. Koca, yaptığı açıklamada, "Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz. Tedavi için geç kalmayın. Geç kalmanız akciğer iltihabına sebep olabilir. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız gücümüz var. Teşhis konan birisiyle temasınız olmuşsa hiç vakit kaybetmeyin." ifadelerini kullandı.

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