korona virüs vakalarının artış gösterdiği iller, Bazı illerimize vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor Bakan Koca 3 bölgeyi uyardı: Kısmi artış var

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul ve İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını görüyoruz. Bugün itibariyle Ankara'da vaka sayısında düşüş oldu. Bayram sonrası, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi artış var. Bu hareketlilikten, maske ve mesafe kuralına dikkat etmememizden kaynaklanıyor. Diyarbakır'da böyle oldu. Nişan gibi kültürel etkinliklerin payı var.

Bizi yanıltan oranın yüksekliği.. 1 Nisan öncesi toplam vakanın içindeki 65 yaş sütü oranı yüzde 15.7 idi. Kısıtlama sonrası bu oran yüzde 7.5'a kadar düşmüştü . Yani yarı yarıya düştü. 1 Nisan öncesi gibi olsaydı, bu sayı iki katına kadar yüksek olacaktı, sayı belki 10 binlere yakın olurdu.

İstanbul ve İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını görüyoruz. Bugün itibariyle Ankara'da vaka sayısında düşüş oldu. Bayram sonrası, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi artış var. Bu hareketlilikten, maske ve mesafe kuralına dikkat etmememizden kaynaklanıyor. Diyarbakır'da böyle oldu. Nişan gibi kültürel etkinliklerin payı var.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI. KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR, HANGİ ÖNERİLERDE BULUNDULAR?

Kontrollü sosyal hayat için çok büyük bir fonksiyon icra edecek. Bundan sonraki süreçte özellikle vatandaşımızın ki 20 yaş altı 65 yaş sütü uzun süre içeride kalmış olmaları dahil olmak üzere psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız bir dönem olduğunu görüyoruz, bu kuruldan da bunları bekliyoruz. İletişim dilinin nasıl olması gerektiği de önemli. Bu çerçevede de beklentilerimiz var

DİYARBAKIR'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR. VAKA SAYISI ARTAN BAŞKA İLLER VAR MI?

Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayısının azaldığını, bu illerde daha kontrollü olduğunu rahat söyleyebilirim. 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Maske ve temziliğe hassasiyet göstermememizin sonucu. Dİyarbakır'da 100 vakaya varan bir artışı görüyoruz. Kültürel, nişan gibi nedenlerden dolayı artış var. Vatandaşımızın daha hassas davranması, tedbiler noktasında katı davranmamız gerekiyor. Ankara için yükseliş vardı, bugün için düşüşe geçmiş oldu. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yükseliş odluğunu gördük. Bugün itibariyle Konya'da düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DÜŞTÜ, DOĞUDA KISMİ ARTIŞ VAR

TÜM ORANLARI ÖNLEMLERE RAĞMEN NEDEN 65 YAŞ ÜSTÜNDE YÜKSEK ÇIKIYOR?

Bizi yanıltan oranın yüksekliği.. 1 Nisan öncesi toplam vakanın içindeki 65 yaş sütü oranı yüzde 15.7 idi. Kısıtlama sonrası bu oran yüzde 7.5'a düştü. Yani yarı yarıya düştü. 1 Nisan öncesi gibi olsaydı, bu sayı iki katına kadar çıkmış olacaktı, sayı belki 10 binlere yakın olurdu.

İstanbul ve İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını görüyoruz. Bugün itibariyle Ankara'da vaka sayısında düşüş oldu. Bayram sonrası, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi artış var. Bu hareketlilikten, maske ve mesafe kuralına dikkat etmememizden kaynaklanıyor. Diyarbakır'da böyle oldu. Nişan gibi kültürel etkinliklerin payı var.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI. KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR, HANGİ ÖNERİLERDE BULUNDULAR?

Kontrollü sosyal hayat için çok büyük bir fonksiyon icra edecek. Bundan sonraki süreçte özellikle vatandaşımızın ki 20 yaş altı 65 yaş sütü uzun süre içeride kalmış olmaları dahil olmak üzere psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız bir dönem olduğunu görüyoruz, bu kuruldan da bunları bekliyoruz. İletişim dilinin nasıl olması gerektiği de önemli. Bu çerçevede de beklentilerimiz var

DİYARBAKIR'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR. VAKA SAYISI ARTAN BAŞKA İLLER VAR MI?

Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayısının azaldığını, bu illerde daha kontrollü olduğunu rahat söyleyebilirim. 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Maske ve temziliğe hassasiyet göstermememizin sonucu. Dİyarbakır'da 100 vakaya varan bir artışı görüyoruz. Kültürel, nişan gibi nedenlerden dolayı artış var. Vatandaşımızın daha hassas davranması, tedbiler noktasında katı davranmamız gerekiyor. Ankara için yükseliş vardı, bugün için düşüşe geçmiş oldu. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yükseliş odluğunu gördük. Bugün itibariyle Konya'da düşüş olduğunu söyleyebiliriz.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DÜŞTÜ, DOĞUDA KISMİ ARTIŞ VAR