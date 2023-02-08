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Bakan Karaismailoğlu: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında sert tepki gösterdi. Bakan Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı için çalışmaların ilk andan itibaren başladığını ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız
Kamusaati
Kamusaati
08 Şubat 2023 Çarşamba 17:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında sert tepki gösterdi.



'BİLGİSİZ KILIÇDAROĞLU'NU KAALE ALMAYINIZ'

Bakan Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı için çalışmaların ilk andan itibaren başladığını ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız' dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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