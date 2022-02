Bakan Dönmez'den elektrik faturaları açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bakanlık binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Dönmez, "100 liralık elektrik faturasının 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğalgazda ise 100 TL'lik faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmakta'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bakanlık binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi muhtemel afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları ele alınarak, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları konuşuldu.

Bakan Dönmez, 1 saat süren toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında elektrik dağıtım şirketleri ile bir araya gelerek, onların kriz yönetim planlarını birlikte ele aldıklarını, her bir şirkete ayrı ayrı uyarı yaptıklarını ve yapılması gerekenleri detaylarıyla paylaştıklarını dile getirdi.

“Ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasi bir tarz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceği" sözlerini de değerlendiren Bakan Dönmez, enerji sektörünün her gün kendini yenilediğini ve gerek altyapı yatırımları gerekse de serbest piyasa atılımlarıyla Türkiye'nin örnek gösterildiğini dile getirdi. Dönmez, “Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz. Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna dün şahit olduk. Sorumlu siyasetin öznesi olması gerekenler, sorumsuzluklarıyla nasıl bir hezeyanın içinde olduğunun farkında olmalı. Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü eleştiriye, görüşe sonuna kadar açığız. Ancak provokasyondan medet umanların da her zaman karşısında olacağız” dedi.

“İftira ve yalanların başrolde olduğu kirli bir siyaset yürütülüyor, biz de bu yalanlarla karşı karşıya kalıyoruz”

Elektrik konusunu şeffaflıkla kamuoyuna paylaştıklarını ve çözüm yollarını da en uygun şekilde belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Dönmez, “Halktan ve tüm paydaşlardan gelen önerilere göre de çalışmalarımıza devam edeceğiz. İftira ve yalanların başrolde olduğu kirli bir siyaset var maalesef. Her şey bu yalan siyaseti üzerinden nasibini alıyor. Enerji sektörü olarak biz de bu siyasetle karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.

“100 liralık elektrik faturasının 50 TL'si, doğalgazda ise 100 TL'lik faturanın 75 TL'si hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır”

Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75'lik devlet desteğinin devam ettiğine dikkati çeken Bakan Dönmez, “100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını devletimiz karşılıyor. Doğalgazda ise 100 liralık maliyetin neredeyse 75 lirası devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Buna ek olarak bu süreçte enerji sektöründen de sürece daha fazla katkı sağlamalarını beklediğimizi de ifade ettik” dedi.

“Küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen önerileri değerlendiriyoruz”

4 milyon haneye bölgelerin ısınma ihtiyacına göre 450 lira ile bin 150 lira arasında yıllık doğal gaz desteği sağlanacağını belirten Dönmez, “Küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler var, onları da değerlendiriyoruz. Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk'ın ve hakikatin yanında yer alacağız” ifadelerini kullandı.

