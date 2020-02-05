Bakan Dönmez'den elektriğe yeni tarife müjdesi !!!

Bakan Dönmez'den elektriğe yeni tarife müjdesi !!!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, sadece Tazelenebilir enerji kaynaklarından meydana geldiğini elektriği tüketmek isteyen kullanıcıların faydalanacağı tarife çalışmaları yapıldığını anlattı .

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yalnızca tazelenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği harcamak isteyen kullanıcılar için bir tarife ye odaklanarak çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Şu anda TBMM`nin ilgili komisyonunda tarife üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Meclisimizin takvimine göre süreç bitecek . Sonrasında da EPDK ilgili tarife den bahsedilecek . Böylece isteyen aboneler tedarik şirketleri vasıtasıyla ile bu tarifeden yararlanabilecek " dedi.

Bakan Dönmez, Türkiye Jeotermal Kongresi'nde elektrikte kurulu güç içerisinde yerli ve tazelenebilir güçlerin payının arttırılması için yatırımların sürdürüldüğünü ettiğini belirtti. "Vizyon ve misyonumuz daha da yerli, daha fazla tazelenebilir, amacımız ise bağımlı olmsdan enerji, güçlü Türkiye" diyen Dönmez, geçen sene sonundan itibaren elektrikte kurulu gücün 91 bin 300 megavata çıktığını, üretimin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını anımsattı.

Bakan , tekrar eden enerji için yapılı gücün 44 bin 767 megavatı bulduğunu ve bu miktarın tazeliğini koruyan Enerji Kaynak Alanları yarışmalarıyla daha da artacağını anlattı . Bakan Dönmez, jeotermalde kurulu gücün 2000'li senelerde ilk aylarında yalnızca 15 megavat olduğunu ve geçen sene sonu itibarıyla bunun 1525 megavata kadar çoğaldığını açıklandı.

Hedef Tamamlandı

Türkiye'nin jeotermalde kurulu güçte Avrupa'da ilk , dünyada dördüncü sıraya çıktığını da söyleyen Dönmez, "Şimdi hedefimiz daha da arttı . Jeotermal dolayısı ile kurulu güçte dünyada ilk olacak ve Avrupa ile de ayrı giderek açacağız. Halen ön lisans seviyesinde bulunan projelerimiz var. Bunları da dikkate aldığımızda jeotermalde kurulu gücümüzü çok yakında bir zamanda 2 bin megavat seviyelerine arttıracağız ve inanıyorum" diyerek anlattı.