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Bakan Çavuşoğlu: Tüm terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu destekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın proje ittifakı olduğunu belirterek, "Tüm terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. PKK'nın elebaşları, FETÖ'cülerin hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Tüm terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
Kamusaati
Kamusaati
24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:42

Türkiye 14 Mayıs'ta seçimini yaptı..

Yapılan seçimler ikinci tura kalsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,5'lik oy oranıyla açık bir galibiyet elde etti.

Seçime giden yolda muhalefet partilerinin birleştiği Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP'den ve Kandil'den açık destek aldı.

tv100'e katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri tarafından desteklendiğini belirterek şu cümleleri kurdu:

"Tüm terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu destekliyor"

"Biz isteriz ki vatanını, milletini seven herkes bir yerde buluşsun isteriz. Öbür tarafta FETÖ, PKK var. Bunların olduğu yerde huzur ve istikrar olmaz. Tüm terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. PKK'nın elebaşları, FETÖ'cülerin hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bu bir tesadüf mü? Bu üst aklın yönlendirmesi şeklinde olmuştur."

Millet İttifakı'nın bir proje olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu şöyle dedi:

"Onlar proje ittifakı"

"Zıt görüşlerden partiler ittifak içinde olabilir. Halk bunlara güvenilip, güvenilmeyeceğini görür. Bizde de farklı partiler var ama et ve tırnak gibiyiz. Onlar proje ittifak, kimisi koltuk peşinde, kimisi de Erdoğan karşıtlığı yüzünden bir araya geldi."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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