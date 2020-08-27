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Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan'dır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran tarafın Türkiye değil Yunanistan olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan'dır
27 Ağustos 2020 Perşembe 00:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki bakan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"GEREĞİ NEYSE TEREDDÜTSÜZ YAPARIZ"

Çavuşoğlu açıklamalarında, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Yunanistan AB'nin koşulsuz desteği ile şımardı. Yunanistan dolduruşa gelerek kendini riske atmasın. Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz yaparız.

Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamarına bakınca gerçekten tam kendilerine yakışan seviyede bir açıklamalar gördük. Uluslararası hukuk çağrısı yapan Yunanistan’a hangi uluslararası hukuktan bahsettiklerini sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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