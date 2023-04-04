Bakan Bilgin’den 2023 TYP Taşeron ve Belediye İşçilerine Kadro Açıkladı!

Son dakika taşeron işçileri ne zaman kadroya geçecek?, Belediye işçileri ne zaman kadroya geçecek?, Aile ve Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanlığı Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı için TYP, taşeron işçi ve belediye işçilerine kadro müjdesini açıkladı. Kadrolar ne zaman verilecek? Kadro için gerekli olan şartlar nelerdir? Detaylar haberimizde...

Taşeron ve Belediye İşçilerine Kadro Detayları

Aile ve sosyal çalışma bakanı Vedat bilgin. Muhabirlere bazı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda emeklilikle ilgili yaşa takılanlara yeni düzenlemeler yapıldığını bildirdi. Yapılan düzenlemelere göre, mart ayı içerisinde emeklilik başvurusu yapan adaylar, ilk emekli maaşlarının Nisan ayının ilk haftasında alacaklarını söyledi. Emekliler tarafından maaşların ne zaman alınacağı konusu netliğe kavuştu.

Depremzede Emeklilik Durumu

Emeklilikle ilgili depremzede olan vatandaşlar başvurularını yaptıkları takdirde öncelik hakkına sahip olacakları için emeklilik sürecini hızlandırdıklarını açıklayan Bakan Vedat Bilgin şu sözleri ifade etti; |"Önce başvuranlar ve depremzedelere öncelik vererek gerçekleştiriyoruz. Ayın 15'ine kadar alacaklar var, devam edecek, Mayıs ayında müracaat edenlerin tamamı ödenecek. Yaklaşık 1.5 milyon insan müracaat etti. Bunların aylığının bağlanması konusunda arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. EYT bağlanma işinde çalışan SGK personelinin mesai ücretini artırdık, hafta sonu, gece çalışıyorlar." dedi.

Emeklilik hakkı kazanmışların ise ilk maaşlarını ne zaman alacağı konusun da ise Bakan Bilgin şu açıklamalarda bulundu: "Mart ayında müracaat eden herkes Nisan ayında aylığını alacak. Hak kaybı olmayacak. Tahmin ediyorum Mayıs ayında bütün müracaat eden herkesin aylığı ödenmiş olacak. Ortalama her ay normalde 35 bin civarında kişiye aylık bağlanıyordu, şimdi 300 bine ulaştı. Rutinimiz buydu. Şu anda işlemi tamamlanan 250 binden fazla. Nisan 15'ine kadar çoğu yetişecek. Bağlandığı gün aylıklarını alacaklar. Para yok, Temmuz, Ağustos'ta yatacak diye bir şey yok. Mayıs içinde, sonuna kadar bütün hak sahiplerinin aylığı bağlanmış olacak." dedi.

Taşeron İşçiler için Müjde Geldi!

Bakan bilgin muhabiriyle yapmış olduğu röportajda devamında taşeron işçileri de es geçmedi. Taşeron işçiler için yeni müjdeler olduğunu açıkladı. Konunun en kısa sürede çözüleceğini açıklayan bakan bilgin, kitlere 900 bine yakın işçinin kadroya geçtiğini, 800.000 işçinin ise kadroya geçmediğini rakamsal ifadelerle açıklık getirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekildedir; "Taşeron işçiler meselesini çözeceğiz. KİT'lerde 900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyette. Orada kalan 80 bin kişi var. Onları çalıştık, yeni taşeron işletmeler var. Esas işe ait olan tüm hizmetleri kamunun yapması gerekir." açıklamaların da bulundu.