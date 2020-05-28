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Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Yeni destek paketleri olacak

yeni destek paketleri nasıl olacak yeni destek paketlerine başvuru, Bakan Albayrak "Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak" dedi.

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Yeni destek paketleri olacak
28 Mayıs 2020 Perşembe 00:05

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Yeni destek paketleri olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak." diyen Albayrak, "Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, "Türkiye, artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçiyor. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz." dedi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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