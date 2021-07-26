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Bakan Akar'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu uçak, camının kuş çarpması sonrası çatlaması sonucu Adana(ya acil iniş yaptı.

Bakan Akar'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı
26 Temmuz 2021 Pazartesi 23:22

Edinilen bilgilere göre, Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı.

Akar ve Komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş çarpması sonucu çatladı. Bunun üzerine uçak, Adana'daki 10.Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı. Bakan Akar ve Komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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