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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Libya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, faaliyetleri inceleyecek.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Libya'da
17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:38

Türkiye'den Libya'ya kritik bir ziyaret daha gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.

AKAR VE GÜLER TRABLUS'A GİTTİ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Libya Hükümeti'nin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ve Libyalı yetkililer tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından, Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'na gitti.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Libya da #1

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Libya da #2

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Libya da #3

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Libya da #4

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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