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Bakan Akar'dan Pençe Kilit Harekatı mesajı! Mağaraya operasyon yaptık! Öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti

Son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyinde 5 Mehmetçik'i şehit eden terörist grubuna mağarada operasyon gerçekleştirildi. Dün kıstırılan teröristler ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Akar, sınırdan takip ettiği operasyon ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık." dedi.

Bakan Akar'dan Pençe Kilit Harekatı mesajı! Mağaraya operasyon yaptık! Öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti
Kamusaati
Kamusaati
25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla sınır birliklerini denetledi. Akar, 5 askerin şehit olduğu Pençe Kilit bölgesinde bugüne kadar 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının ardından dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği sınır hattındaki incelemelerini gün boyunca sürdürdü.

BAKAN AKAR SIFIR NOKTASINDA

İlk olarak Mardin'e, oradan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne geçen Akar ve beraberindeki Komutanlar daha sonra 1815 rakımlı Işıklı Üs Bölgesine çıktı. Sınırın sıfır noktasında, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınındaki mevkide bulunan üs bölgesinde incelemelerde bulunan sahadaki duruma ilişkin yerinde bilgi alan Akar, ardından Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

GECE BOYU OPERASYONU TAKİP ETTİ

Gece boyunca buradan Pençe Kilit Operasyonu'nu beraberindeki Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları ile takip eden Akar, operasyonda görevli sınır hattındaki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü. Son durumu ilişkin aldığı bilgiler kapsamında yeni talimatlar veren Akar, Pençe Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 5 kahraman askere rahmet dileyerek sözlerine başladı.

"MAĞARAYA OPERASYON YAPILDI"

Hain saldırının gerçekleştiği bölgedeki operasyonların bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirten Akar, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Akar, olumsuz ve zor arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen harekata kara ve hava ateş destek vasıtaları, İHA ve SİHA'larla yoğun destek sağlandığını da belirtti.

"KİLİDİ KAPATACAĞIZ, BUNA ÇOK YAKLAŞTIK"

Pençe Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdürüldüğüne vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık" diye konuştu.

Mehmetçiğin terörle mücadelede geldiği noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla gerçekleştirdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına az bir zaman kaldı. Terör örgütünün sözde ele başları dahil büyük bir panik içindeler. Örgütte çöküş alametleri var. Bunlar istihbarat raporları, terörist ifadelerinde de ortaya çıkıyor. Biz artan bir şiddet ve tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımızı sürdürecek, asil milletimizi başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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