BAKAN AÇIKLADI ÖLÜM DE VAR VAKA SAYISIDA 2 KATINA ÇIKTI 18 mart 2020

corona virüsünden hangi ilimizde ölüm oldu?

Son dakika.. Son dakika..

Sağlık bakanımız 00.10 18 mart gece saatlerinde yaptığı açıklama da vaka sayısının tam 98 'e çıktığını açıkladı..

SAĞLIK BAKANIMIZ BİRAZ ÖNCE AÇIKLAMA YAPTI 89 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞIMIZ ÜZÜLÜREK SÖYLÜYORUZ Kİ CORONA VİRÜSÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR VATANDIŞIMIZ CORONADAN HAYATINI KAYBETTİ

Vaka sayısı malesef ülkemizde gün geçtikçe artıyor..Analiz sonuçlarına göre vaka sayısı 98 'e yükseldi..!

KAMUSAATI.COM'DAN ÖNEMLİ UYARI: LÜTFEN GÜVENİLİR KAYNAKLAR DIŞINDA YA DA BAKANLIĞIMIZIN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR DIŞINDA YAPILAN YANILTICI AÇIKLAMALARA İNANMAYINIZ, VE SAĞLIK BAKANLIĞININ HER ÖNERİSİNE ÖNEMLE UYUNUZ...UNUTMAYINIZ BU BİR SALGIN HASTALIKTIR.KENDİNİZİ KORUYUNUZ.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüsü Ülkemizde

ÖZEL BİR DURUM

VATANDAŞLARIMIZ DIŞARI ÇIKMASIN

Can kaybı şu ana kadar yaşanmadı ancak bu yaşanmayacağı anlamına gelmez dedi.Ancak solunum sıkıntısı çeken vakalar var.Fahrettin Koca,vatandaşlarımız acil bir durum olmadığı sürece ve mümkünse dışarı çıkmamaları önerdi.

YURTDISINDAN GELEN VATANDAŞLARA FAHRETTİN KOCA'DAN UYARI:

Lütfen gelecek olan vatandaşlarımız virüs tehlikesinin atlatılmasından sonra ziyaretlerine başlasınlar.Korona virüsü dünyayı tehdit eden bir durum oldu.Lütfen bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını önerdi.

Vakaların artması ile birlikte vatandaşımızlarda mutlaka bir endişe olacaktır ancak lütfen paniğe kapılmayınız,bakanlığın önerilerini dinleyiniz.Açıklamalara bakıldığında vaka sayısının daha da yükseleceğini biliyoruz.Şükür ki şuanda ülkemizde ölüm yaşanmadı.Ancak bu beklenen bir salgındı zaten.Beklenen bir şey den kaçmıyoruz.Corona virüsü ülkede tüm dünya da görüldü,binlerce insanın canını aldı.

Ülkemizde de ciddi vakalara rastlayacağımız kesin, ancak şuan her şey kontrol altında.

kaynak: kamusaaati.com