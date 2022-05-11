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Bahçeşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

İSKİ'ye ait isale hattında patlayan boru nedeniyle metrelerce yüksekliğe fışkıran su, yolları göle çevirirken, sürücülerin yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

Bahçeşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Kamusaati
Kamusaati
11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı.

Bahçeşehir ile Yeşilkent Mahallesi'ndeki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu su metrelerce yükseğe fışkırtı.

Yollar göle döndü

Kavşakta yollar göle dönerken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.Su nedeniyle Isparta Kule ile Yeşilkent istikametine giden yollarda uzun kuyruklar oluştu.

5 ilçede su kesintisi

Oluşan vantuz arıza nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.

"İstanbul'un durumu bu"

Trafikte ilerlemekte zorluk çeken sürücüler ise, "İstanbul’un durumu bu, 2 saattir yoldayız. Kuyruk Beylikdüzü’ne kadar ulaşmış." diye tepki gösterdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından su kesilirken, arıza onarım çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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