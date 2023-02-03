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Bahçelievler'de durağa giren İETT otobüsün şoförü tutuklandı

İETT otobüsünün kaldırıma çıkıp durağa girmesiyle yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Yaşanan anların araç içi görüntüleri ortaya çıkarken sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de durağa giren İETT otobüsün şoförü tutuklandı
Kamusaati
Kamusaati
03 Şubat 2023 Cuma 23:34

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 

Bitmek bilmeyen İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. 

Yaşanan kazada kaldırıma çıkan, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerleyen otobüs, minibüse çarparak durabildi.

1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı 

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi 

Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz"

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli Sefer B. şu ifadeleri kullandı: 

Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. Ben tansiyon hastasıyım dün de ilaç almamıştım.

Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum.

"Esnedi, ardından kaza gerçekleşti"

Ayrıca otobüsteki bir yolcu tanık olarak dinlendi. Tanığın ifadesinde şöyle dedi: 

Ben şoför bey uyuyor musun? diye sordum. O cevap vermedi, esnedi. Ben arkaya geçtiğimde kaza gerçekleşti.

Sürücü tutuklandı 

Otobüsün çarptığı minibüs şoförü de şüpheli Sefer B.'den şikayetçi oldu.

Savcı, şüpheliyi 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

O anların görüntüleri bulundu 

Bu arada otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yolcuların uyuduğunu öne sürdüğü şoförün gözlerinin kapandığı ve kazayla irkilerek başını kaldırdığı görülüyor.

Şoför aracı kontrol etmeye çalışırken bu sırada yolcuların panik yaşadığı görülüyor. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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