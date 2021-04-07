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Bahçeli’den 103 amirale çok sert sözler

Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bir bildiri yayımlanan 104 emekli amirale tepkiler büyüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, söz konusu bildiri ve emekli askerlerle ilgili sert bir açıklama yaptı.

Bahçeli’den 103 amirale çok sert sözler
07 Nisan 2021 Çarşamba 00:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bildiri yayımlayan 104 emekli amirale Twitter hesabından tepki gösterdi. Bahçeli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

– 104 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

RÜTBELERİ SÖKÜLMELİ, MAAŞLARI KESİLMELİ

– Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

– Ayrıca 104 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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