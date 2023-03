Bahçeli'den HDP'ye hazine yardımı kararına tepki: AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bir an evvel seçimi yapıp ana sorunlara eğilmeliyiz diyen Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya da kararlıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca seçimler için siyasi partilere hazine yardımının deprem bölgelerine aktarılması yönünde çağrıda bulundu. HDP'ye hazine yardımı kararına tepki gösteren Bahçeli, "Verdiği kararla yine safını belli eden AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

Bir defa şunu ifade etmeliyim ki; MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya da kararlıdır. Bizim başarmamız demek mazlumların umudu demektir. Ülkemizin yükselişi demektir.



Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde milletvekillerimizin katılımıyla son toplantımızı yapmış bulunuyoruz. Bugün deprem felaketinin derin etkileri alınan tepkiler 14 Mayıs seçimleri ve diğer siyasi gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduk.



MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya kararlıdır. Bizim başarımız demek mazlumların umudu demek. Ülkemizin yükselişi demektir. MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığın gücü, birlik ve kardeşliğin güvenliğidir.



Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır.



Bir yanda Cumhuriyetin 100 yılına yaklaşırken bu yıl dönümünün demokrasinin imkanıyla perçinlemenin çabasındayız.



Kaldı ki inancımız ve ümidimiz de budur. Zorlu bir dönemden geçtiğimiz herkesin malumudur. 6 Şubat depreminde ülkemize son bir asrın en büyük felaketini yaşatmıştır. Acılarımız çok büyük olsa da milli manevi dayanışma göz kamaştıran fiile geçmiştir. Türkiye tek nefes olmuştur. Türk milleti tek ses tek bilek haline gelmiştir. Muazzam bir kardeşlik ve yardımlaşma hissiyatı deprem bölgesine el olup uzanmış, gövde olup kucaklaşmıştır.

Depremin ilk anından itibaren devlet tüm gücüyle bölgeye intikal etmiş, kanayan yaraların sarılması, çökmüş binaların altında kalan kardeşlerimizin kurtarılması amacıyla mücadele başlamış kısa sürede sonuçlar alınmıştır.



Yarım milyon insanımız depremzedelerin yardımına koşmuştur. 3,3 milyon insan deprem bölgesinden tahliye edilmiştir. 800 bin insan şehirlerden köylere taşınmıştır.



Yurtlarda otellerde ve misafirhanelerde ise 300 bine yakın insanımıza barınma imkanı sunulmuştur.



Yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır ki 100 bin ilave konteyner kurulumu yapılacak ve 500 bine yakın depremzede vatandaşın daha iyi şartlarda yaşamasına imkan sağlanacaktır. Tüm itham, itibarsız ifadelere rağmen devlet üzerine düşen görevleri yerine getirmiş, buna da kararlılıkla devam etmektedir.



Devlet milletiyle el ele vermiş, hiçbir siyasi, ideolojik, etnik ya da mezhebi ayrım gözetmeksizin gereği neyse yapılmıştır. Bir yıl içinde sıfırdan inşa edilecek depreme dayanıklı konutların hak sahiplerine teslimi yapılacaktır. Yaparsa Cumhur İttifakı yapacaktır. Yaparsa Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak ve başaracaktır.



YSK Resmi Gazete'nin aynı mükerrer sayısında seçimlerle ilgili kararı yayımlanmıştır. Seçim için geri sayım başlamıştır. Bir an evvel seçimleri yapıp ana sorunların çözülmesine dönmek asıl gayemizdir. Türkiye'nin kaybedecek 1 saniyesi bile yoktur. Bizim derdimiz Türkiyemizin kısa sürede derlenip toparlanmasıdır. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize hayırlı olması, yaşadığımız acılar sebebiyle seçim kampanya döneminin sakin sabırlı anlayışı kutuplaşmadan uzak geçmesi başlıca dileğimizdir. MHP buna hazırdır. Siyasi muhataplarımıza çağrımız da bu yöndedir.



Son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan siyasi partilere her yıl hazineden ödenmek üzerine 5 binde 2'si oranında ödenek belirlenmektedir. Bu ödenek hazine yardımı yapılacak siyasi partiler arasında YSK tarafından ilan edilen oy oranlarına ilişkin bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenmektedir.



'SİYASİ PARTİLERE HAZİNE YARDIMI DEPREM BÖLGELERİNE AKTARILSIN'



14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için siyasi partilere yapılan hazine yardımlarının deprem bölgelerine gönderilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Biz bu yardımdan vazgeçmeye varız.



HDP'YE HAZİNE YARDIMI KARARI



Anayasa Mahkemesi HDP'nin seçime girmesini kolaylaştırmış, açıktan tarafını belli etmiştir, güvenirliğine de bir kez daha kendi eliyle darbe vurmuştur. Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir, olması da mümkün değildir.