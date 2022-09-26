Bağcılar'daki caninin, annesinin kafasını kesip balkondan attığı anların görüntüsü çıktı

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı ve sinir hastası olduğu iddia edilen şahıs, annesinin kafasını kestikten sonra balkondan aşağı attı. Özel Harekat Polisleri tarafından eve gerçekleştirilen baskında şahıs gözaltına alındı. Korkunç anlara ait kan donduran görüntüler ise çok geçmeden ortaya çıktı. Videoda, mahallelinin büyük bir korku yaşadığı görülüyor.

Bağcılar ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip kafasını camdan aşağıya attı. ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ İhbar üzerine olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ile Özel Harekat Polisleri geldi. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S. evi yakarak direnmek istedi. HASTANEDEN FİRAR ETMİŞ Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi, A.S.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Katil zanlısı A.S.'nin daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği öğrenildi. KORKUNÇ ANLAR KAMERADA Öte yandan, gencin annesin kafasını balkondan atma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolda ve evlerinin balkonunda bulunan vatandaşların bağırdığı ve şahın kafayı yere attığı görülüyor.

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