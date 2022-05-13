Bağ-Kur'lular da 3600 günden emekli olabilir mi?

Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlar da 3600 gün üzerinden emekli olabilir mi?

BAĞ-KUR KAPSAMINDAKİLER DE 3600 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLABİLİR Mİ?



Çalışan, 15 yıllık sigortalılık, 3600 prim günü ve yaş (kadınlarda 50-erkeklerde 55) şartından en son hangisini karşıladıysa o tarihteki kademeli yaş esas alınıyor. 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emekli olabilmek için SSK'lı olmak gerekiyor. Bağ-Kur'lu ya da Emekli Sandığı kapsamında olup son 3.5 yıl SSK'lı olanlar da bu kapsamda. Bağ-Kur'lu, son 1261 günlük süresini SSK'lı olarak çalışırsa daha az primle emekli olabilir. SSK'lı gün sayısını artırmak için askerlik, doğum borçlanmasına gidilebilir.