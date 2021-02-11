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Babanın 16 yaşındaki kızını bıçakladığı anlar güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 16 yaşındaki kızın sokak ortasında babası tarafından boğazından bıçaklandığı anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde babanın yolda yürürken bir anda kızına saldırıp bıçaklaması anbean güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Babanın 16 yaşındaki kızını bıçakladığı anlar güvenlik kamerasında
11 Şubat 2021 Perşembe 14:11

Olay, Sandıklı ilçesi İstasyon mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Oktay U., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu boğazından bıçakladı. Yaralanarak kanlar içinde kalan genç kızı bir binanın girişine sığınarak yardım istedi. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen jandarma ekipleri hemen yaşananlara müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Ekipler kızını bıçaklayan babayı yakaladıktan sonra olay yerine 112 Acil servis ambulansı istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.U.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı

Her şey bir kaç saniye içinde oldu

Olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise yaşanan dehşet anlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde elinde bavul olan H.U., babası ile birlikte kaldırımda yürürken, baba bir anda kızına saldırıyor. İkili arasında birkaç saniye arbede yaşanırken, baba daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı kızına rastgele sallamaya başlıyor. Bıçağı birkaç kızına doğru salladığı görülen baba Oktay U., daha sonra bir eliyle kızını tutarak yol kenarına doğru ittiriyor. Sonrasında ise yoldan geçen vatandaşlar ve jandarma olaya müdahale ediyor.
Öte yandan, gözaltındaki baba Oktay U.'nun işlemleri devam ederken, olayda yaralanan H.U.'nun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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