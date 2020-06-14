Babalar Günü için 2020'nin en güzel hediye önerileri! Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2020 Babalar Günü tarihi

Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2020 Babalar Günü tarihi… Babalar Günü Türkiye'de haziran ayının üçüncü haftası kutlanıyor. Babalar Günü 2020 hediyelerini araştırmaya başlayanlar arama motorlarında alternatifleri merak ediyor. Günümüzde artık sadece annelere değil babalar içinde hediye seçenekleri bulunuyor. İşte 2020'de en güzel Babalar Günü hediye önerileri...

2020 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ayın kaçında? İşte hediye seçimi için öneriler... Yılın en özel günlerinden biri de Babalar Günü. Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü’ne sayılı bir zaman kaldı. Bu özelde günde babasını mutlu etmek isteyen vatandaşlar, ‘2020 babalar günü ne zaman’ sorusunun cevabını arıyor. İşte Babalar Günü’nün tarihi ve babalarımız için alınabilecek en güzel hediyeler…

1 / 9 Babanızın işe giderken kullanabileceği bir çanta onu mutlu edebilir. 2 / 9 Kitap okumayı seven babalar için bir kitap serisi olağanüstü bir hediye olabilir. 3 / 9 Masa üstüne koyabileceği bir biblo veya fotoğraflık da güzel bir hediye olabilir. 4 / 9 Belki de en güzel hediye sihirli sözcüklerdir. 5 / 9 Şu süreçte evde kullanabileceği spor aletleri de iyi bir hediye olabilir. 6 / 9 Birçok baba keşfetmeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyor. Neden en güzel anlar için bir fotoğraf makinesi hediyesi olmasın? 7 / 9 Bazı babalar için bisiklet vazgeçilmez. Bisikletle onu şaşırtabilirsiniz. 8 / 9 Parfüm de Babalar Günü 2020 hediyeleri arasında en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor. Tıraş takımı da özellikle koronavirüs sürecinde en çok ihtiyaç duyulan malzemeler arasında yer aldı. Üstelik artık seçenekleride vardır..

İlk kez 19 Haziran 1910 yılında kutlanan Babalar Günü, ABD Başkanı Lyndon Johnson'un 1966 yılında yayınladığı bildiri ile resmiyet kazanmıştır. Peki 2020 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte Babalar Günü ile alakalı bilinmesi gerekenler…

2020 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar günü bu yıl yani 2020’de 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.



BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.