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Azerbeycan savaş hali ilan etti Azerbaycan Ermenistan Savaşı son durum ne? Azerbaycan Şehit ve yaralı sayısı

"Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından savaş hali ilan edildi. "

Azerbeycan savaş hali ilan etti Azerbaycan Ermenistan Savaşı son durum ne? Azerbaycan Şehit ve yaralı sayısı
28 Eylül 2020 Pazartesi 00:06

Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından savaş hali ilan edildi.

Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından Ermenistan saldırılarına karşı savaş hali ilan edildi.

Anayasanın 111. maddesine göre, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının belirli bir bölümü fiilen işgal edildiğinde, bir yabancı devlet veya devletler Azerbaycan Cumhuriyetine karşı gerçek bir silahlı saldırı tehdidi olduğunda, Azerbaycan Cumhuriyetine savaş ilan ettiğinde, gerçek bir tehdit durumunda Azerbaycan Cumhuriyetinin tamamında ve ayrı ayrı bölgelerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla savaş hali ilan edilir ve kararname 24 saat içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin onayına sunulur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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