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Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi tüm ülkede coşkuyla kutlandı

Dağlık Karabağ için imzalanan ateşkesin ardından masada ve sahada Ermenistan’a karşı alınan büyük zafer, Azerbaycan'ın dört bir yanında çoşkuyla kutlandı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi tüm ülkede coşkuyla kutlandı
10 Kasım 2020 Salı 10:36

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ulusa sesleniş konuşmasında Karabağ konusunda müjdeli haberlerinin sonrasında Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü.

ZAFER COŞKUSU

Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken, bazıları da Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Karabağ zaferini sokak ortasında halay çekerek kutlayan Azerbaycanlılar adeta bayram havası yaşadı.

Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar Parlamento binasının önünde korna çalarak tur atıp, savaştan zaferle ayrılan Azerbaycan ordusuna sevgi gösterileri yapıldı.

Azerbaycan

30 YILLIK İŞGAL SONA ERDİ

30 yıl süren Dağlık Karabağ bölgesindeki işgal sona ererken, gece yarısı imzalanan bu anlaşmayla Azerbaycan'ın zaferi tescillendi. Dağlık Karabağ'dan evlerinden sürgün edilen yaklaşık 1 milyon Azerbaycan vatandaşının tekrar topraklarına döneceği belirtiliyor.

Ancak öncelikle bölgenin, Ermenistan askerleri tarafından yerleştirilen, tuzaklanan mayınlardan temizlenmesi için çalışma yapılacağı ifade edildi.

Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan

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