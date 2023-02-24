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Ayşenur Arslan'ın canlı yayında yalanlanma hızı

İletişim Başkanlığı, Haluk Levent'in AHBAP'a toplanan paraları AFAD'a vermesi yönünde Ankara tarafından baskı altına alındığı yalanını canlı yayında ortaya atan Ayşenur Arslan'In dakikalar içinde nasıl yalanlandığını gösteren videoyu paylaştı.

Ayşenur Arslan'ın canlı yayında yalanlanma hızı
Kamusaati
Kamusaati
24 Şubat 2023 Cuma 17:35

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinden sorna yaraları sarma süreci devam ediyor.

Depremin ilk anından itibaren yapılan dezenformasyona karşı da ayrıca bir mücadele var.

Yalan yayarak sahadaki mücadeleyi baltalamaya çalışan onlarca yalan ortaya çıkartılıyor.

Bu kapsamda İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Dezenformasyon Bülteni yayınlanıyor.

Bültenin 22-23 Şubat sayısında Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında depremin daha ilk günlerinde ortaya atılan bir yalana yer verildi.

Programda Ayşenur Arslan, depremden sonra harekete geçen AHBAP derneğinin topladığı yardımalra devletin el koymaya çalıştığını iddia etti.

Haluk Levent'i üst düzey yetkililer aradı yalanı

Büyük bir dayanışma ile devletin kurumlarına omuz veren derneğin Kurucusu Haluk Levent'in Ankara'dan gelen aramalarla baskı altına alındığını söyleyen Arslan, "Haluk Levent harekete geçtiğinde kendisini Ankara'dan çok üst düzey birisi arıyor. Saraydan değil ama üst düzey biri arıyor. Ve şöyle söylüyor; 'İyi hoş ama sen bunları organize edip dağıtamazsın. Bunları bize ver, yardımları bize yönlendir.' Haluk Levent de buna hayır diyor." ifadelerini kullandı.

"Beni herhangi bir üst düzey yönetici aramadı"

Bu yalanın ortaya atılmasından dakikalar sonra deprem bölgesinden kanala telefonla bağlanan Levent, söz konusu iddianın yalan olduğunu söylüyor.

Ayşenur Arslan'a en hızlı yalanlanmalarından birini yaşatan Levent şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yayında kullandığınız bir ifade konusunda şunu söyleyeyim: Bu tür spekülasyonlar oluyor. Beni Ankara'dan bu paranın AFAD'a verilmesi için herhangi bir üst düzey yetkili aramadı."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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