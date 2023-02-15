Ayşe Arman: 99 depreminde askerler yarım gün içinde çadır kurup, soba yakmıştı

Gazeteci Ayşe Arman, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ilk gününden itibaren muhalefetinin ortaya attığı "Askerlerin sahada olmadığı" yalanına ortak oldu.

Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 35 bini aşkın kişinin canına mal oldu.

Ülkenin geçirdiği son 10 güne anı anına şahit olan vatandaşlar, büyük bir burukluk yaşıyor.

Her kesimden ekipler canla başla depremzedelere yardımcı olmaya çalışırken bazı muhalif gazeteciler, depremin yaşandığı ilk günden beri Mehmetçiğe saldırmaktan geri durmuyor.

Ayşe Arman da o isimlerden biri oldu.

Kahramanmaraş depremini 1999'da yaşanılan Gölcük depremiyle kıyaslayan Ayşe Arman, muhalif kesim tarafından ortaya atılan afet bölgesinde askerlerin çalışmadığı yalanını sürdürdü..

"Yarım gün içinde askerler çadır kurmuş, sobalarla ısınmıştık"

Yazısında 1999'daki depremde enkazdan çıkan bir depremzede olduğunu belirten Arman "Yarım gün içinde askerlerin, çadır kurulumlarını tamamladıklarını, çadırdaki sobayla ısındığımızı karnımızın sıcak yemekle doyduğunu hatırlıyorum" dedi.

Soba yalanı tepki topladı

Ancak Arman, bu ifadeleriyle ağustos ayında havaların sıcak olduğu dönemde soba kurulduğu yalanıyla okuyucuları tarafından tepki topladı.

99 depreminde hava sıcaklığı 28 dereceydi

Öte yandan, 1999 yılı ağustos ayında gerçekleşen Gölcük depreminde, kayıtlara göre gece hava sıcaklıklarının 24 ila 28 derece arasında değiştiği belirtiliyor.