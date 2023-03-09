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AYM’den yeni HDP kararı: Hazine yardımı blokesi kaldırıldı

AYM, oy çokluğuyla HDP'nin Hazine yardımına konulan blokenin kaldırılmasına karar verdi. Kararla birlikte HDP'nin hesaplarına 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacak.

AYM’den yeni HDP kararı: Hazine yardımı blokesi kaldırıldı
Kamusaati
Kamusaati
09 Mart 2023 Perşembe 18:55

HDP'nin kapatılması davasında süreç devam ediyor.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, daha önce HDP’nin katılması istemiyle AYM’de dava açmıştı.

Başsavcı, ayrıca HDP'nin Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemişti.

AYM, hesapları bloke kararı aldı

5 Ocak'ta toplanan Anayasa Mahkemesi, konuyu görüşüp kararını açıkladı.

Karara göre, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin sözlü savunma yapabilmesi için 1 ay ek süre tanıdı.

Karar tekrar gözden geçirildi

Savunmanın ardından toplanan mahkeme heyeti tedbir kararını tekrar gözden geçirdi.

Karar kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye yapılacak Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili kararı kaldırdı.

Hazine yardımı yapılacak

HDP'ye Hazine yardımı yapılacak. Anayasa Mahkemesi kararı oy birliğiyle aldı.

539 milyon TL alacaklar

Kararın kaldırılmasıyla birlikte HDP’ye bu sene için 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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