AYM üyeleri 14.00'te toplanacak

Anayasa Mahkemesi ışık paylaşımı ne anlama geliyor? neden ışık gündemde? ışık demek ne demek? Anayasa mahkemesi neden acil olarak toplanıyor? gündem konusu nedir? Anayasa Mahkemesi, Engin Yıldırım'ın tartışmalara sebep olan 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

Enis Berberoğlu kararının ardından, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter'dan yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı tartışmalara sebep oldu. Yıldırım'ın bu paylaşımına ise sert tepkiler geldi. Önce İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Işıklarımız hiç sönmüyor" denilerek bakanlık binasının fotoğrafı paylaşıldı. "IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin, milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" paylaşımında bulundu. "CUNTA AĞZI" Paylaşıma AK Parti de sessiz kalmadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AYM'nin, kendi üyesinin anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemesi gerektiğini belirtti. Çelik,"Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin 'HUKUK GÜVENLİĞİ'ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz" ifadelerini kullandı. ENGİN YILDIRIM'DAN TEPKİLERE YANIT Tepkiler üzerine yeni bir tweet atan Yıldırım, "'Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" ifadelerini paylaştı. Daha sonra da twitter hesabını genel erişime kapattı. AYM NEDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR? Yaşanan bu olayların ardından ise Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, mahkeme üyelerini saat 14.00'te gündemsiz olarak toplantıya çağırdı. Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması öngörülüyor.