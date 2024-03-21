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AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu

AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu

AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
Admin
Admin
21 Mart 2024 Perşembe 11:54

Anayasa Mahkemesi'nde bugün seçim heyecanı yaşandı. 12 yıllık görev süresini dolduran Başkan Zühtü Arslan'ın koltuğuna seçimde 15 üyenin 9'unun oyunu alan Kadir Özkaya otururken, tecrübeli ismin hukuk fakültesi mezunu olmaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

YÜKSEK MAHKEMENİN YENİ BAŞKANI ÖZKAYA OLDU

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle bugün Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi yapıldı. Başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı oldu. Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.

ÖZKAYA'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı. Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti. Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.

YENİ BAŞKAN KOLTUĞA OTURMADAN TARTIŞMA BAŞLADI

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın koltuğuna oturan Kadir Özkaya'nın CV'si ise kısa sürede tartışma yarattı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmamasına değinen aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi tepkisini sosyal medyadan duyurdu.

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