AYM, milletvekili seçimi kanunuyla ilgili talebi reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan metro İstanbul a ş personel alımı için yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un İstanbul iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre İBB, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapacak.