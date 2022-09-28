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AYM, milletvekili seçimi kanunuyla ilgili talebi reddetti

Genel Kurul, oy çokluğuyla karar verdi. Yüksek Mahkeme, iptali istenen maddelerin Anayasa'ya aykırı olmadığı kararına vardı.

AYM, milletvekili seçimi kanunuyla ilgili talebi reddetti
Kamusaati
Kamusaati
28 Eylül 2022 Çarşamba 21:03

CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptalini istedi.

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapıldı.

CHP'nin talebi: Cumhurbaşkanı'na propaganda yasağı uygulansın

7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı ve cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan maddelerin iptali istendi.

Başvuru karara bağlandı

Ayrıca, 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali de talep edildi.

AYM Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

AYM: Hükümler Anayasa'ya uygun

AA'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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