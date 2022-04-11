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AYM'den zorunlu din dersi kararı

Anayasa Mahkemesi, zorunlu din dersinin insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle 8 yıl önce yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı.

AYM'den zorunlu din dersi kararı
Ömer
Ömer
11 Nisan 2022 Pazartesi 01:27

Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz gün yaptığı Genel Kurul toplantısında aldığı kararları yayınladı.

Hak ihlali kararı

"Zorunlu din dersi muafiyeti" konulu bireysel başvuruyu inceleyen mahkeme, "hak ihlali" olduğuna karar verdi.

AYM’nin Genel Kurul kararında "Anayasa'nın 24. maddesinin dördüncü fıkrasında güvence altına alınan ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine" hükmedildi.

8 yıl önce bireysel başvuru yapılmıştı

2014 yılında yapılan bireysel başvuru konusu şöyleydi:

"Başvuru, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkânı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin, çocuklarının eğitim ve öğretiminin kendi dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir."

AYM, ebeveynlerin eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ise AYM tarafından kabul edilmedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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