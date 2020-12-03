AYM, bekçiliğe başvuruyu sınırlayan hapis cezası şartını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, çarşı ve mahalle bekçiliğine başvurabilmek için 6 aydan hapis cezası alınmamasını öngören kanun maddesini iptal etti.
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun 6. maddesinde "....veya 6 aydan fazla hapis..." cezası alanların bekçi olmayacağı düzenlenmiştir.
Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi bu konuyu esastan olarak karara bağlamıştır.
3 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, kanuni düzenleme kasden işlenen suçlarla taksirle işlenen suçlar arasında ayrım yapmadığından Anayasa'ya aykırı görülmüş ve iptal edilmiştir. Mahkeme heyeti, devlet memurluğa başvurularda kasden işlenen suçların kapsam dışında tutulduğuna dikkat çekti.
Şimdi ne olacak?
Bu iptal kararında, kanun koyucuya bir süre verilmemiştir. Bu nedenle karar, 3 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yeni yapılacak düzenlemede, 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde yer alan "kasten işlenen bir suçtan dolayı ... ay/yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına" ibaresinin 772 sayılı Kanuna eklenmesi gerekecektir.
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