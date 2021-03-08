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Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı

Papa Francis, tarihi Irak seyahati sırasında minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüştü. Görüşmede Kurdi, Papa'ya dünyayı yasa boğan Aylan bebeğin ölümünü yansıtan bir tablo hediye etti. Kurdi'nin Papa'ya hediye sunması "Celladına aşık olmak" şeklinde yorumlandı.

Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı
08 Mart 2021 Pazartesi 10:25

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak'ın Erbil kentindeki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine iştirak etti. Irak temaslarının üçüncü gününde sabah saatlerinde geldiği Erbil'den Musul'a geçerek kent merkezinde ve Karakuş ilçesinde düzenlenen ayinlere katılan Papa, öğleden sonra Erbil'e geri döndü.

Aylan Kurdi'nin babası Erbil'i ziyaret eden Papa Francis'e tablo hediye etti

10 BİN KİŞİNİN TOPLANDIĞI STATTA TÖREN DÜZENLENDİ

Papa, Erbil'de Hristiyanların yoğun olduğu Aynkava Mahallesi'nde cadde boyunca toplanan kalabalığı selamladıktan sonra Franso Hariri Stadyumu'na geçti. Yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı stadyumda, buluşma törenine gelenleri selamlayan Papa için ilahiler seslendirildi.

Stadyumdaki törene Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis'in yanı sıra bölgedeki diplomatik misyonlar, dini ve hükümet yetkilileri de katıldı.

Aylan Kurdi'nin babası Erbil'i ziyaret eden Papa Francis'e tablo hediye etti

ABDULLAH KURDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Papa burada Aylan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi ile görüştü. Abdullah Kurdi görüşmede Papa'ya dünyayı yasa boğan Alan Kurdi'nin ölümünü yansıtan bir tablo hediye etti. Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın, Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayinin ardından Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Papa'nın, ailesini kaybeden Abdullah Kurdi'nin acısını dinlediği ifade edildi. Kurdi'nin ise ilgisinden dolayı Papa'ya teşekkür ederek, Aylan bebeğin bir fotoğrafını verdiği belirtildi.

Aylan Kurdi'nin babası Erbil'i ziyaret eden Papa Francis'e tablo hediye etti

"CELLADINA AŞIK OLMAK"

Dünyada Batı'nın zulmü ve emperyalist anlayışıyla yaşanan sayısız trajediden biri olan Aylan bebek olayında baba Kurdi'nin Papa'ya hediye sunmasını sosyal medyada pek çok kullanıcı 'Celladına aşık olmak' şeklinde yorumladı.

Aylan Kurdi'nin babası Erbil'i ziyaret eden Papa Francis'e tablo hediye etti

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.

Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! 'Celladına aşık olmuş' yorumları yapıldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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