Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun, CHP'den istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, partisinden istifa etti. Erdoğdu çiftinin, 'parti yıpratılmasın' diye bu kararı aldığı belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, son birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde…

Nedeni ise ortaya çıkan ses kayıtları.

Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünyaevine giren Aydoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi, açtığı Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

“50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi”

Eski eşinin, Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten hemen sonra alınan ses kaydını Özge Erdoğdu, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun’la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi.” notuyla paylaştı.

Paylaşım bir anda sosyal medyada gündeme oturdu.

Aykut Erdoğdu'nun skandal ses kaydı

Erdoğdu'nun, eşini Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, Torun için partide neler yaptığını anlatması da kayıt da yer aldı.

Aykut Erdoğdu'nun kayıtta şu sözleri duyuldu:

“Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış...

“Kemal Bey'i 5 kere aradım listeye alın diye”

Ulan ben bin kere söyledim önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranmış... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye.

"Kurultayda oy topladım"

Çıktım bütün kurultay buna oy topladım kim yapar bunu be? Bu toplumda de ki bir tane namuslu adam bunu yapar. Sonuçta bunun hiçbir şeysi yok dedim. Bu girsin lan dedim biz bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani?"

Yeni eşi hastaneye kaldırıldı

Paylaşımın yayılmasından sonra Aykut Erdoğdu, bir paylaşım yaparak yeni eşinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Erdoğdu, “Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş. Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem. Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…” diye yazdı.

Yeni bir ses kaydı daha

Parti teşkilatı henüz bu ses kayıtlarını sindiremezken, yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı.

Tuba Torun ile Özge Erdoğdu arasında geçen kayıtta, Torun'un CHP'lilerin dolar ile milletvekili olduklarını söylediği bölüm dikkat çekti.

“Dolarla milletvekili oluyorlar”

Tuba Torun'a ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un “Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g***mü yırtıyorum. Şerefsizin birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim, tamam a**na k****ım ya.” dediği duyuldu.

“Benim bakılması gereken bir annem var”

Ses kaydının devamında ise karşı taraftaki Özge Erdoğdu'nun “Tuba bir sakin ol hayır.” dediği Torun'un ise yeniden “Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var.” dediği anlaşıldı.

İstifa geldi

Yaşananların ardından CHP genel başkan yardımcılarından biri Aykut Erdoğdu ile Tuba Torun’u arayarak istifasını istedi.

Ve beklenen oldu…

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, partisinden istifa etti,

Erdoğdu çiftinin, “partinin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla” bu kararı aldıkları belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun tavrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise bu süreçte istifa kararını, iki ismin “kendi takdirine” bıraktığı öğrenildi.

CHP'nin milletvekili sayısı 134'e düştü

Erdoğdu'nun istifası ile TBMM'de CHP'nin milletvekili sayısı 134'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.