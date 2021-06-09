Aydın'ın Nazilli İlçesi Hamzallı köyünde yaklaşık 50 yıldır ücretsiz imamlık yapan Yahya Kaya Hoca Vefat etti

sosyal medyada iddia edilen bilgilere göre; Aydın'ın Nazilli İlçesi hamzallı bölgesinde 50 YIL KÖYÜNE HOCALIK YAPAN VE TEK BIR KURUŞ ALMADAN DIYANETIN EMEKLI YAPALIM DEMESINE RAGMEN "BEN ALLAH RIZASI ICIN Yaptım" DIYEN YAHYA KAYA HOCA HAKKIN RAHMETINE KAVUŞMUŞTUR. ALLAH RAHMET EYLESİN
50 Yıl Tek Kuruş Almadan İmamlık Yapan
Yahya Kaya Hoca Hakka Kavuştu
Mekanı Cennet Olsun...
Yahya Kaya Hoca İddalara göre;
50 yıl köyüne hocalık yapan
Allah'ın dinini öğretmek için para almayan
Rızkı için sadece çalışıp kazanan
İhlasla Rabbine varan
Bir gönül ehli bu diyardan geçti..
Allah rahmet eylesin mekanına nur dolsun
Rabbim şehitlerle haşreylesin...