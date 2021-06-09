Aydın'ın Nazilli İlçesi Hamzallı köyünde yaklaşık 50 yıldır ücretsiz imamlık yapan Yahya Kaya Hoca Vefat etti

Türkiye ile ABD arasında krize neden S-400'lerle ilgili NATO Zirvesi öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez. İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz" ifadelerini kullandı.