Aydın'da son yılların en sıcak günü yaşandı Sıcaklık nefes aldırmayacak!

Aydın'da son yılların en sıcak günü yaşandı Aydın genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları Ağustos ayı itibariyle rekor kırmaya devam ederken, termometreler bugün 44 dereceyi gördü.
Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkmaya başlarken Aydın, Ağustos ayına rekor sıcaklıklarla başladı.
VATANDAŞLAR SÜS HAVUZLARINDA ELİNİ YÜZÜNÜN ISLATARAK SERİNLEDİ
İl genelinde yaşanan sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan süs havuzunda elini yüzünü ıslatarak serinlemeye çalışıyor.