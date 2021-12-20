Aydın'da doktora saldıran şahıs yeniden gözaltında

Bakan Koca, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli doktora şiddet uygulayan kişinin, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alındığını duyurdu. Koca,savcıya teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında alkollü olduğunu tespit ettikleri sürücü Tahir D., Didim Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünde Dr. Doğancan Kılıç'a kafa atmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyle olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Saldırıya uğrayan doktorun kaşına 5 dikiş atılırken, gözaltına alınan saldırgan ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Saldırganın serbest kalması ikinci bir tepki dalgasına yol açtı.

BAKAN KOCA: SERBEST BIRAKILMASI HEPİMİZİ YARALADI

Tepki gösterenlerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız"

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Bakan Koca, bir süre sonra ikinci bir paylaşım daha yaptı.

Koca bu kez hekime şiddet uygulayan kişinin, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Koca, "Yakalanarak gözaltına alındı! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltı işlemi sonrasında mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli şahıs serbest bırakılmıştır. Ancak daha sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle birlikte yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verilmiş, şüpheli şahıs 19.12.2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işlemleri toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapılmaktadır."