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Aydın'da doktor, 87 yaşındaki hastasına küfürler yağdırdı! Küfürbaz Doktor'un Sözleini Duyanlar Pes Dedi!!!

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olan bir hastasına hakaret eden Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Osman Nuri A. hakkında soruşturma açıldı. Doktor'dan inanılmaz küfürler Duyanları Pes Dedirtti!!!

Aydın'da doktor, 87 yaşındaki hastasına küfürler yağdırdı! Küfürbaz Doktor'un Sözleini Duyanlar Pes Dedi!!!
12 Haziran 2020 Cuma 17:20

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Mesure Toker, bel kayması şikayetiyle geçen çarşamba günü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanenin algoloji bölümüne yatışı yapılan Toker’in ameliyatı, çarşamba gecesi yapıldı. Mesure Toker, operasyona girmeyen Algoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Osman Nuri A. ile sabah görüşünce, durumu anlatıp, şikayetlerini söyledi.

HASTAYA BAĞIRARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Doktora neden ameliyatı randevu aldığı değil başka bir doktorun yaptığını soran Toker'e, Osman Nuri A. bağırarak tepki gösterdi. Doktor Osman Nuri A., ardından da odada bulunan hasta yakınıyla tartışmaya başladı.

Odada bulunan hasta yakınının da tepki göstermesi üzerine daha sinirlenen doktor, küfür ve hakaretler savurdu. Hastanede yaşananlar, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

REKTÖR: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör Osman Selçuk Aldemir, hastanede yaşanan olayla ilgili üniversitenin sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hukuki sürecin başlatıldığını belirten Aldemir, "Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." dedi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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