Ayçiçek yağına zam gelecek mi? A101, BİM, ŞOK ayçiçek yağı güncel fiyatları...

Mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağının litre fiyatı son bir yılda yüzde 63 arttı. Vatandaş, ayçiçek yağındaki bu artışa tepkili ve fiyat artışlarına müdahale edilmesini bekliyor. Peki A101, BİM ve ŞOK marketlerinde ayçiçek yağı ne kadar? Ayçiçek yağındaki artış devam edecek mi?

TÜİK verilerine göre, ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 52,3 arttı. Tüketici enflasyonunu gecikmeli olarak etkileyen yurt içi üretici fiyatlarına bakıldığında, "bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar" sektöründe son bir yıllık fiyat artışının yüzde 63,3 olduğu görülüyor. Bu durum, vatandaşın cebini fazlasıyla yakıyor ve fiyatlardaki bu denli artışın sebebini merak ediyor. Bizde Türkiye’nin ucuz gıda satışı yaptığını iddia eden A101, BİM ve ŞOK marketlerindeki ayçiçek yağının 1 litre ve 5 litre fiyatlarını araştırdık. Peki ayçiçek yağındaki artış devam edecek mi?

AYÇİÇEK YAĞI, ZEYTİNYAĞI FİYATINA SATILIYOR!

Gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle tereyağ ve zeytinyağına alım gücü yetmeyenler, daha ucuz ve her yemekte kullanılabilen ayçiçek yağına yöneliyor. Ancak ayçiçek yağının fiyatı da özellikle son günlerde cep yakıyor.

AYÇİÇEK YAĞINDA YÜZDE 20 DAHA ZAM BEKLENTİSİ

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, "Tüketicilerimizin şunu bilmesi lazım. Burada fiyatı artıran yağ sanayicileri değil. Hammadde fiyatı arttığı için nihai ürün fiyatı yükseliyor. Üstelik ham madde fiyatındaki son artış henüz raflara yansımadı. Tahmin ediyorum yağ fiyatı yüzde 20 civarında artar" dedi.

TÜİK'E GÖRE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 48

TÜİK verilerine göre, ayçiçek yağının bir kilogramı, Aralık 2019 ile Aralık 2020 arasındaki son bir yılda tam yüzde 48 artışla 16 TL'yi aştı. Sadece aralık ayındaki artış yüzde 6,4 oldu. Ham madde fiyatlarındaki artışa dikkat çeken sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde ayçiçek yağında yeni artışlar bekliyor. Nitekim, bugün açıklanan tarım ürünleri üretici fiyatları verileri de bu duruma işaret ediyor.

TÜİK verilerine göre, ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 52,3 arttı. Tüketici enflasyonunu gecikmeli olarak etkileyen yurt içi üretici fiyatlarına bakıldığında, "bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar" sektöründe son bir yıllık fiyat artışının yüzde 63,3 olduğu görülüyor. Bu durum, yağ fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor.

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Görüntüler 20 Ocak 2021 Tarihinde Çekilmiştir!

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Görüntüler 20 Ocak 2021 Tarihinde Çekilmiştir!

ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Görüntüler 20 Ocak 2021 Tarihinde Çekilmiştir!

BYSD BAŞKANI AYÇİÇEK YAĞINDAKİ ZAMMIN SEBEBİNİ AÇIKLADI!

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ayçiçek yağındaki fiyat artışının sektörden kaynaklanmadığını belirterek "Yağı, Rusya ve Ukrayna'dan ithal etmek zorundayız. Onların istediği de ton başına 1325 dolar." dedi.

Büyükhelvacıgil, sektöre yönelik 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021'deki öngörülerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımda yerli üretimin artması, kendine yeterlilik ve iklim değişikliği konularının öne çıktığına dikkati çekti.

Türkiye'nin en çok ithal ettiği ürünler arasında yağlı tohumların yer aldığını belirten Büyükhelvacıgil, bu ürünlerde üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

Büyükhelvacıgil, ayçiçek rekoltesinde düşüş yaşandığına ve 2,5-3 milyon ton ihtiyaç bulunmasına rağmen 2019'da 1 milyon 330 bin ton üretim yapıldığına işaret ederek şöyle devam etti:

"Bu ürünün eksikliği problem olmaya devam ediyor. Geçen yıl çekirdek fiyatları ton başına 5 bin 400 liraya kadar geldi, ham yağın fiyatı da ton başına 10 bin lira sınırını aştı. Bu sadece bizim ülkemizdeki eksiklikten değil, Rusya ve Ukrayna gibi üreticilerde de kuraklık sebebiyle yüzde 20-25 civarında üretim düşüşü yaşandı. Ham yağın ton fiyatı 700 dolar civarındayken bugün itibarıyla 1325 dolar seviyesine geldi. Bunlar ürkütücü. Doların da karşılıksız basılmasıyla emtia fiyatlarına müthiş yönelme oldu.

Rusya ve Ukrayna'nın dışarıya mal vermemesi ve orada fiyatların yükselmesi de bizi burada etkiledi. Dünyada emtia fiyatlarının yükselmesi, tamamen sektörün dışında yaşanan süreçle tüketiciye yansımış oldu. Uzun yıllar bu ülkede 5 litre yağ fiyatı 25 lirayı geçmedi, bugün geldiğimiz noktada 75 liraya kadar geldik. Bugün ham yağın 10 bin lirası olması da rafa yansımadı. O da bir müddet sonra rafa yansıyabilir. Dolayısıyla bir yüzde 20'ye varan artış daha olabilir diye öngörüyorum ama bu bizden kaynaklanmıyor. Çünkü biz yağı ithal etmek zorundayız. Önemli olan malı bulabiliyor olmamız. Ürün yoksa fiyatını bile konuşmanızın anlamı olmaz zaten."

DÜNYADA AYÇİÇEK YAĞI FİYATI ARTIYOR

Bir ürünün dolar cinsinden ithalat fiyatı değişmese de Türkiye'de TL'nin döviz kurları karşısındaki değer kaybı nedeniyle yüksek oranlı zamlar gündeme geliyor. Ancak Türkiye'nin ithalata bağımlı olduğu bitkisel yağların dolar cinsinden küresel fiyatı da son dönemde hızlı artış kaydetti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, dolar cinsinden hesaplanan bitkisel yağ fiyatları endeksi Aralık 2019-Aralık 2020 döneminde yüzde 25,7 arttı. Dünyada pandemi etkisiyle mayısta dibe vuran bitkisel yağ fiyatları, daha sonra çok hızlı artış kaydetti.

Nitekim, IMF verilerine göre de, Kasım 2019'da küresel ölçekte 912 dolar olan ayçiçeği yağının ton fiyatı, Kasım 2020'de 1348 dolara yükseldi. Yıllık artış dolar cinsinden yüzde 47,8 oldu. Türkiye'nin ayçiçek yağında ithalata bağımlı olduğu ve dolar cinsinden fiyat artışına bir de 2020'de dolar/TL kurundaki yüzde 25'lik artış eklendiği düşünüldüğünde, fiyatların önümüzdeki dönem daha da artabileceğini öngörmek zor değil.