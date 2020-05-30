Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü Selahattin Coşkun (27), 1,5 saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. 23 bin lira ceza kesilen Coşkun, "Bizde her şey zevkine. Hiç üzülmedim. Bizde her şey zevkine. Yine olsun yine yaparım. Böyle de olsa tanınmak güzel" dedi.