0
0
0
0
0
0
0
0

Ayasofya kararı Yunan basınında! Geri Adım Yok Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklamasına ilk tepki ise "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma!" başlığıyla Yunanistan'dan geldi.

Ayasofya kararı Yunan basınında! Geri Adım Yok Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
29 Mayıs 2020 Cuma 00:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü ile ilgili konuşan Erdoğan, 'Yarın İstanbul'un Ferhi'nin yıl dönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz' dedi.

YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı münasebetiyle Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağını açıklaması Yunan basınında gündem oldu.

İşte Yunan basınında yer alan haberler:

iefimerida: Erdoğan'dan meydan okuma: Ayasofya'da dua edilecek

24newscy: Son derece kışkırtıcı! Ayasofya'da dua olacak

lykavitos: Erdoğan'ın meydan okuması



Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 
 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber