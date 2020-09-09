Ayakta yolcu alınmayacak yasağına rağmen manzara değişmedi! Liyakatsizler GÖREVDEN ALINMALI daha neyi bekliyorsunuz ? Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanan ve ardından tüm illere gönderilen genelge ile uygulanması istenen kurallara dikkat edilmiyor. sabah ve Akşam saatlerinde bir çok ilin toplu ulaşım araçlarından ajansa düşen görüntüler "pes doğrusu" dedirtti. Çünkü yeterli sayıda metrobüsün devreye sokulmaması sebebiyle vatandaşlar büyük bir risk altına girmek zorunda kalıyor.

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla toplu taşımalarda ayakta yolcu taşınmasının yasaklandı. Açıklamaların ardından yayınlanan genelgeye rağmen özellikle sağlık bakanının korona virüs vaka sayılarının yüksek olduğu bir çok ilde toplu ulaşımda sosyal mesafeden eser kalmadı.



Ek genelgenin gönderilmesine karşın iş çıkışı saatlerinde ulaşım araçlarının duraklarında yoğunluk yaşanırken, toplu ulaşım araçlarında ise sosyal mesafesiz yolculuğun devam ettiği gözlendi.



Sosyal mesafesiz yolculuk!



Pek çok vatandaşın evden çalışması sebebiyle yolcu sayısında düşüş olup rahatlaması bekleniyordu. Ancak yeterli sayıda sefer yapılmayınca, yaşanan yoğunluk koronavirüs riskini zirveye çıkartıyor. Yoğunluğun ilk sebepleri arasında belediyelerin seferlerini artırmaması, veya iş bimez kişiler tarafından yönetilmesi ve yönendirilmesi geliyor adamcılıklar iel üst makamlara getirdikleri şahışlar malesef korana virüs sürecinden bir haber altlarında makam arabalarıyla boş boş geziyorlar vatandaş umurlarında değil bu liyakatsizliğin faturası vatandaş tarafından Ak partiye kesileceğini şimdiden anket şirkerleri bile söylüyor Sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir an önce toplu ulaımdaki liyakatsizliğe bir son vermesi gerekiyor.