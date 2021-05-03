Ayak detoksu nasıl yapılır? Hangi malzemeler gerekli

Ayak detoksu ile belli bir süre uzmanlar tarafından verilen yiyecek ve içecekleri kullanmak zorunda kalmadan vücudunuzda biriken zararlı sıvıları atma yoluna denir. Ayrıca ayak detoksu yapan kişiler tarafından en güvenilir ve hızlı çözüm olarak da tercih sebebidir.Yapılan araştırmalar neticesinde uzmanlar, ayaklarımızın doğrudan vücudun önemli sistemlerine ve organlarına bağlanan doğal enerji bölgelerine sahip olduğunu söylüyor. Bu, vücudumuzun, ayaklar veya benzeri bölgeler yoluyla toksinlerden de temizlenebileceği anlamına geliyor.

Yapılan araştırmalar neticesinde uzmanlar, ayaklarımızın doğrudan vücudun önemli sistemlerine ve organlarına bağlanan doğal enerji bölgelerine sahip olduğunu söylüyor. Bu, vücudumuzun, ayaklar veya benzeri bölgeler yoluyla toksinlerden de temizlenebileceği anlamına geliyor. Detoks banyoları size kendinizi daha iyi ve sağlıklı hissettiren bakımlardır. Yorgun ayaklarınızın daha iyi görünmesi ve iyi hissetmeniz için şaşırtıcı derecede etkili olduğunu göreceksiniz. Sıcak bir banyo kadar size kendinizi iyi hissettiren bir şey yoktur. Gündelik hayatın gereksinimleri sizi yorgun düşürebilir. Yatmadan önce ılık bir banyo gibisi yoktur. Tarifler basit doğal ve sağlıklı bir şekilde vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Gelelim yöntemlerimize;

1- İyonik Ayak Banyosu: Bu yöntem, güçlü bir kimyasal reaksiyon oluşturmak için elektrik akımı kullanılmasına benzer. Tuz iltihap önleyici görevi görürken, ılık su gözeneklerini açar. Banyo esnasında iyonlar ayağa emilir ve tüm vücudun zehrinin giderilmesini sağlar.Tuz koyu hale gelirse, bu yöntemin çalıştığı anlamına gelir.

MALZEMELER 1 su bardağı deniz tuzu 1 bardak banyo tuzu (epsom tuzu) 2 bardak kabartma tozu HAZIRLIK Bir tencerede biraz su kaynatın, sonra tüm malzemeleri ekleyin ve biraz kaynatın. Şimdi, ayaklarınızı koyacağınız kabı ılık suyla doldurun ve biraz elma sirkesi ekleyin, sonra önceden kaynatılmış karışımı buraya dökün. İyi bir sonuç almak için 30 dakika boyunca ayaklarınızı bekletin. Bu magnezyum seviyenizi arttıracak, derinizi rahatlatıp, vücudunuzu arındıracaktır. Dahi ilk seansta kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz.

Bu banyo toksinlerin ayaktan atılması içindir. Sıcak ve tuzlu suda pozitif ve negatif iyonları yapan elektrigi kullanırlar. Kimyasal reaksiyon başlatmak için elektrik akımı kullanma metodudur, buna elektroliz denir. Tuzlu suda su moleküllerini enerji iyonuna indirgediği görülür. Sıcak su ayaklardaki gözenekleri açar ve tuz iltihaplanmayı önleyici ve sıkılaştırıcı görevi görür. Böylece iyonlar emilir ve ayaklardan detoks işlemi başlatılır.

Su rengi çamurlu hatta koyu bi renk halini alabilir. En az yarım saat boyunca uzan ardından sıcak bir suda ayaklarını beklet. Suyun içine yaklaşık bir çorba kaşığı tuz kat. Bu tuzlu sıcak suda da ayakların yarım saat kalsın. 2- Kil DetoksuMALZEMELER Yarım su bardağı banyo tuzu Yarım bardak kil HAZIRLIK Ayağınızı koyacağınız kabı sıcak su ile doldurun ve Epsom tuzunu ekleyin. Daha sonra, bentonit kilini tahta bir kaşıkla biraz su ile karıştırın, sonra kaba ekleyin. Vücudunuzu toksinlerden arındırmak için 20-30 dakika kadar ayaklarınızı içinde bekletin. 3- Oksijen Detoksu

MALZEMELER 1 çorba kaşığı kuru zencefil tozu 2 bardak oksijenli su HAZIRLIK Ayaklarınızı koyacağınız kabı ılık suyla doldurun ve zencefil ve oksijenli suyu ekleyin, ardından vücudunuzdan toksinleri çıkarmak için 30 dakika süreyle ayaklarınızın suyu emmesini bekleyin. Tüm bu ayak detokslarından size en uygun olanı seçerek uygulamaya başlayın. En geç bir hafta içerisinde genel sağlık durumunuzda iyileşme ve rahatlama göreceksiniz.

Sağlıkla kalın! 4- Elma Sirkesi Detoksu MALZEMELER Çeyrek fincan sirke HAZIRLIK Çeyrek fincan kadar sirkeyi küçük bir leğenin içinde biraz suyla birlikte karıştırın. Ayaklarınızı bu çözeltinin içine koyun. Ayak bu çözeltinin içinde 10 dk kadar bekletilir. Dinlendirmenin yanı sıra ayak mantarlarına çok iyi gelen bir yöntemdir. Bu önemli bilgi ve yöntemlerden daha fazla kişinin faydalanması için, beğenip, paylaşmayı unutmayın lütfen..