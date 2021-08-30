Ay Yıldız Projesi'nin temeli atıldı

Pentagon gibi tasarlanan Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nın tek bir çatı altında toplanacağı 'Ay Yıldız Projesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

Ay Yıldız Projesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanacak.

TÜM KOMUTANLIKLAR TEK BİR YERLEŞKEDE OLACAK

Karargah, gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek.

Etimesgut'ta yapılacak yeni karargah projesinde, ilk etapta Milli Savunma Bakanlığı binası yapımı gerçekleştirilecek.

Kuvvet Komutanlıkları, etaplar halinde ve sırasıyla yeni karargah inşa edildikçe buraya taşınacak.

PENTAGON'A RAKİP OLACAK

Dünyanın en büyük askeri harekat merkezi Pentagon'a rakip olacağı belirtilen yeni TSK ve bakanlık karargahı, gelecekteki savaş konseptini de dikkate alan, bir nükleer savaşta dahi içerisinde harekâtın yönetileceği bir harekat merkezi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma törenindeki açıklamaları şöyle:

"Böyle anlamlı bir günde Ay Yıldız Projesinin temel atma töreni vesilesi ile bir araya gelmemizi önemli bir mesaj olarak görüyorum. Türkiye'nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçları tüm birimlerin ortak bir çatı altında yakın koordinasyon içinde faaliyet göstermesini mecburi bir hale getirmiştir. Bunu da gerek bakanımla gerek Genelkurmay Başkanım ile enine boyuna değerlendirdik ve dedik ki bize müşterek bir merkez gerekiyor.

"DÜNYAYA FARKLI BİR SİNYAL VERELİM"

Bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir sinyal verelim. Hele hele siber güvenliğin konuşulduğu böyle bir dönemde bize şu anda temelini atacağımız Ay Yıldız Pprojesi yakışır dedik. Bugün de bu temeli atıyoruz. Amacımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 29 Ekim 2023 tarihinde bu projeyi tamamlayarak hizmete açmaktır.

"DÜŞMANA KORKU, DOSTA GÜVEN VERECEK"

Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyecek. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.

"ÇANAKKALE'DEKİ MÜCADELENİN BAŞARISINA BORÇLUYUZ"

İstanbul'un vatanımız olmasını kabul edemeyenler halen iç dünyalarını dışa vurmaktadırlar. İşte onlar, Gezi'de zulüm 1453'te başladı diyenlerdir. Sevr'i bir paçavra gibi yırtıp atacak gücü, Çanakkale'deki mücadelenin başarısına borçluyuz.

"PEK ÇOK PROJENİN ÖNÜ KİFAYETSİZ MUHTERİSLER TARAFINDAN KESİLDİ"

Anadolu'daki üçüncü devletimiz cumhuriyetimizde kendi içinde dönüm noktaları yaşadık. Pek çok projenin önü kifayetsiz muhterisler tarafından kesilmiştir. Vesayet dediğimiz çarpık zihniyet demokrasi ve kalkınmamıza takoz olmuş takvimi geriye sarmıştır."

YÜKLENİCİ FİRMADAN SÖZ ALINDI, PROJENİN BİTİMİ ERKENE ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmanın ardından beraberindeki heyetle temel atma butonuna bastı.

Erdoğan, projeyi yapacak olan yüklenici firmadan Ay Yıldız Karargahı'nın 29 Ekim 2023 yerine 19 Mayıs 2023 yılında bitirilmesini istedi.

Firma yetkilileri de Erdoğan'a söz vererek, projenin 19 Mayıs 2023'te bitirileceğini duyurdu.